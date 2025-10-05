À¶À¡Çò²Ï¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÄÀ­ÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î°ïÉÊ¤¬Â¿¿ô¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢Î©¤Á´ó¤ë¤Ù¤­£´¸®¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡££±¡¥¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¸ý¤ÇÂ¿¹¬´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡ØArtichoke chocolate¡Ù¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é2015Ç¯¤Ë¿¼Àî»ñÎÁ´ÛÄÌ¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ó¡¼¥ó¥È¥¥¥Ð¡¼¤ÎÀìÌçÅ¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤¢¤ëÌô¶É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Þ¯Ã¦¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ê£µ¸Ä¡ï1,700¡Ë¤ä»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬°î¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¡¼¥È¥Á¥ç¥³