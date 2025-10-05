¼Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ9.4¡áÉ¸½à¢¨ÅÚÍË¸áÁ°7»þ´Þ¿åÎ¨¡á¼ÇGÁ°10.6¡ó¡¢4³Ñ11.2¡ó¥À¡¼¥ÈGÁ°12.2¡ó¡¢4³Ñ11.5¡ó¢¨ÅÚÍË¸áÁ°6»þ¡£ºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¹ß±«¤ÎÍ½Êó¡£³«Ëë½µ¤Ç¼Ç¤Î¾õÂÖ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¤¬¡¢Æ»°­¤Ç»þ·×¤¬¤«¤«¤ë¡£¥À¡¼¥È¤Ï¿åÊ¬¤ò´Þ¤ßÀè¹ÔÍ­Íø¡£º¹¤·ÇÏ¤ÏÅ¸³«¤Î½õ¤±¤¬¤¤¤ë¡£