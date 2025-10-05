¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·3¡½2À¾Éð¡Ê2025Ç¯10·î4Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ëº²¤Î°ìÂÇ¤ËÅÎ¤ÎÅÔ¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë³ÚÅ·¡¦²¬Åç¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Î8²óÀèÆ¬¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÎÞ¤¬ËË¤òÅÁ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¶¿¤Î¹â¶¶¤«¤éÀËÊÌ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹â¶¶·¯¤¬µ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£13Ç¯¤ËµåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¼ã¼ê¤Î