·´»Ê¤Ï¸åÈ¾Àï¤«¤é¤Ï¼ç¤Ë4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤¬¸÷¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î4Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë0¡Ý3¤Î´°ÉõÉé¤±¡£¶èÀÚ¤ê¤Î»î¹ç¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤¤Ï8²ó3¼ºÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤âÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¡¢ÌÜÉ¸¤Î15¾¡¤Ë¤ÏÅþÃ£¤Ç¤­¤º¡£¡ÚÆ°²è¡Û·´»Ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¥¢¡¼¥Á¤òµ­Ï¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ºÇÂ¿°ÂÂÇÁè¤¤¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿À¶µÜ¹¬ÂÀÏº