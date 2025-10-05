µþÅÔ3R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¥À¡¼¥È1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤Ã¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¥¢¥¹¥¯¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¡Ê²´¡áÆ£¸¶¡¢Éã¥°¥Ã¥É¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤¬Í¾ÎÏ½½Ê¬¤ËÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢¸åÂ³¤Ë4ÇÏ¿Èº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ºä°æ¤Ï¡ÖÄ´¶µÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÊÆ¥­¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥»¡¼¥ë¤Ç35Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó5030Ëü±ß¡Ë¤ÎÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿ÊÆ¹ñ»ºÇÏ¡£Æ£¸¶»Õ¤Ï¡ÖÂè°ì¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï10