¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢±ºÏÂ£±¡Ý£°¿À¸Í¡×¡Ê£´Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë²£ÉÍ£Í¤ÏÇð¤Ë£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢£²Ï¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Çð¤Ï£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¿À¸Í¤Ï±ºÏÂ¤Ë£°¡Ý£±¤Ç¶þ¤·¤¿¡£µþÅÔ¤ÏÀîºê¤È£±¡Ý£±¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¹­Åç¤ÏÄ®ÅÄ¤Ë£²¡Ý£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Ê¡²¬¤Ï²£ÉÍ£Æ£Ã¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï£ÃÂçºå¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£À¶¿å¡Ý£Æ£ÃÅìµþ¤È¿·³ã¡Ý²¬»³¤Ï£±¡Ý£±¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡Íø¤¬É¬Í×¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢