東京競馬場内にあるJRA競馬博物館で4日、同日にオープンした体験型新アトラクション「RIDEONG1HORSE」の説明会が行われた。乗馬マシンに乗ってG1レースを体感できるアトラクションで、体験レースはジョッキーカメラ映像版とCGによる360度VR体験版（24年ジャパンC優勝ドウデュース版）から選択可能。「ジョッキー図鑑」はキヤノンのMR（複合現実）システムにより、騎手（川田）が目の前で木馬での騎乗技術などを実演、解