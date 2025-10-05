阪神・西純矢投手（２４）に打者転向プランが浮上していることが４日、分かった。高卒６年目の今季は「右肘関節鏡視下関節鼠摘出術」を受けたが復帰はかなわず、１、２軍とも登板なしに終わった。創志学園時代は高校通算２５本塁打を記録。２０２２年５月１８日・ヤクルト戦（神宮）でプロ初本塁打を放つなどパワフルな打撃は以前から評価が高かった。来季は育成契約となる見込みだ。虎に魅力たっぷりのスラッガーが誕生するか