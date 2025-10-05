虎のドラ１クリーンアップが圧倒した１年だった。セ・リーグのレギュラーシーズン全日程が４日終了し、阪神の佐藤輝明内野手（２６）、森下翔太外野手（２５）、大山悠輔内野手（３０）がセ・リーグでは初めて打点部門のトップ３を独占した。佐藤輝は１０２打点と圧倒的な数字で打点王に。それでも「（森下、大山と）お互いに塁に出たりとか、近本さん、中野さんのおかげでもあるし、みんなで取ったっていう感じですね」とチー