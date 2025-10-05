阪神の才木浩人投手（２６）が４日、最優秀防御率のタイトルを初獲得し、「うれしく思います。一番取りたかった。点を取られていないということですから」と喜びをあらわにした。２４試合に先発し、防御率１・５５と秀でた数字をマークした。２位のケイは１・７４。終盤までデッドヒートを繰り広げたが、見事に栄冠に輝いた。今季はピンチを招きながらも粘りの投球で切り抜ける投球も目立った。「真っすぐで押し切れているのが