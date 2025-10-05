パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた和平計画をめぐり、仲介国エジプトは、イスラエルとイスラム組織ハマスによる協議が6日に行われると発表しました。エジプトは4日、声明を出し、ハマスが拘束する人質の解放に向け6日に協議を行うと発表しました。協議に向けてイスラエルとハマスの代表団がエジプトを訪問することになっていますが、対面での協議になるのか、仲介国を通じた間接協議になるのかは分かっていません。ガザの