阪神・才木浩人投手が４日に甲子園球場で行われた全体練習終了後、報道陣の取材に応対。セの全日程が終了したことを受け、自身初のタイトルとなる「最優秀防御率」受賞の喜びを語った。プロ９年目の今季は２４試合に先発登板し、１２勝６敗。計１５７イニングを投げ切り、防御率１・５５でリーグ制覇に貢献した右腕は「うれしく思います。一番取りたかったタイトルなので。点を取られていないというところは良かったのかな」と