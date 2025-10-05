ＷＷＥの女子ＵＳ王者で?美しき狂気?ことジュリアが、最高峰王座戦線に介入し始めた。６月にＵＳ王座を奪取し、７月には代理人としてキアナ・ジェームズを迎えた。リング外での交渉はもちろんのこと、タッグパートナーとしても助っ人を得て、先週のスマックダウンではミチン＆Ｂ―ファブに快勝していた。３日（日本時間４日）のスマックダウン（オハイオ州シンシナティ）では、次回ＰＬＥ「クラウン・ジュエル」（１１日、オ