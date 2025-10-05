※写真はイメージです“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。今回のテーマは「ランニングをするなら……街の景色を感じながら走りたい or ランニングマシンで走りに没頭したい、どっち!?」。その結果とともに、パーソナリティのこもり