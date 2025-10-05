巨人の岸田行倫捕手（２８）がリベンジを果たし、苦い記憶を払拭（ふっしょく）する。２日間の休養日を経て、４日から“下克上日本一”へ再始動。まず立ちはだかるのは１１日からＣＳ第１Ｓで対戦するＤｅＮＡだ。昨年はリーグ優勝しながらＣＳ最終ＳでＤｅＮＡに敗れた。岸田も４試合の出場で８打数無安打。「負けてしまって悔しかった。今回は３位からですけど、まずファーストステージで勝って次の阪神と戦える場に行きたい」