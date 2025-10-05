10月5日よる6時56分からは、「大改造！！劇的ビフォーアフター」×「ポツンと一軒家」5年半ぶりの合体2時間スペシャル！「ビフォーアフター」のパートでは、南フランスのリゾート地を舞台に、フレンチレストランの店の中に樹齢100年の巨木が生え、屋根を貫通する、前代未聞の物件「天井から大雨が降る店」を劇的に大改造する。また、「ポツンと一軒家」のパートでは、アルプス山中で