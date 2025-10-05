◇秋季高校野球神奈川大会準決勝法政二3―2立花学園（2025年10月4日サーティーフォー保土ヶ谷）法政二が3―2で立花学園に競り勝ち決勝進出。33年ぶりの関東大会出場を決めた。初回に4番・榑松正悟（2年）が先制の右越え2ランを放った。巨人・榑松伸介スカウトディレクターを父に持つ左打者は「ホームランは狙っていなかったが、先制点になって良かった」と胸を張った。また、第2試合の横浜―東海大相模の準決勝は7回に