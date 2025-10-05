第78回秋季高校野球静岡県大会は4日、草薙で決勝が行われ、聖隷クリストファーが掛川西を3―1で破り、9年ぶり2度目の優勝。今春から3季連続の県制覇を達成した。夏春連続の甲子園を懸けて18日に愛知で開幕する東海大会に出場する。全国屈指の左腕・高部陸（2年）が抜群の安定感でチームを3季連続Vへと導いた。13奪三振の快投で1失点に抑え、今大会5試合連続完投。タフネスぶりを発揮した。3回に連打され、1失点すると「もう