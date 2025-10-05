長江三峡通航管理局がまとめた最新の統計データによると、2025年第1-3四半期（1-9月）には、三峡ターミナルを通過した船舶が累計で前年同期比4．03％増の延べ3万2018隻に達し、貨物通過量は同11．15％増の1億2800万トンに上ったという。葛洲ダムを通過した船舶は累計で同5．2％増の延べ3万3998隻、貨物通過量は同11．49％増の1億3200万トンだった。同ダムは3330万4500トンの民生物資の通過を保障し、「黄金水道」長江が持つ効果の