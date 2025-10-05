◇東京六大学野球第4週第1日法大5―4早大（2025年10月4日神宮）ドラフト候補の法大・松下主将が足とバットで勝利に貢献した。2回1死二塁、伊藤樹の暴投で一気に本塁を陥れ先制。4回には1死一塁の場面で変化球を豪快に左翼席へ今季2号、通算12号を放ってチームに勢いをもたらした。「僕らは失うものはないので、早稲田の4連覇を阻止しようと試合に臨んでいます」とチーム一丸を強調。そして「勝ち点を取らないと意