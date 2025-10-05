西武の今井達也投手（27）が、代理人のスコット・ボラス氏（72）が運営するボラス・コーポレーションと契約を締結したことが4日、分かった。将来的なメジャー挑戦を見据え、エンゼルス・菊池、レッドソックス・吉田らを担当する辣腕（らつわん）代理人とタッグを組む。これまでメジャーへの思いを公の場で発言することはなかったが、夢への第一歩を踏み出した。チームは仙台でシーズン最終戦を終えた。奥村剛球団社長は、今オ