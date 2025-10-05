将棋の第38期竜王戦7番勝負第1局は4日、東京都渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で第2日を行い、先手の藤井聡太竜王（23）＝王将含む7冠＝が挑戦者・佐々木勇気八段（31）を75手で下した。後手の佐々木が横歩取りに誘導する工夫を見せたが、4連覇中の藤井は慌てず騒がず。この日は飛車交換後「楽しみの多い展開でした」と明かすとおり徐々に差を広げ、午後4時21分の早期終局に導いた。4連覇中の藤井は史上3人目の永世竜王資格