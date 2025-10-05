◇東京新大学野球創価大1―3駿河台大（2025年10月4日飯能市民）今秋ドラフト1位候補の創価大・立石は「3番・二塁」で出場も腰を痛めて途中交代した。3回の第2打席で初球をファウルにした際に症状が発生、右飛に打ち取られると4回の守備からベンチに退き試合途中に病院へ向かった。高口隆行ヘッドコーチは「明らかにおかしかった。（明日は）たぶん無理だと思います」と説明。立石は8月1日のオープン戦の走塁時に右足