男性グループ「IMP.」の影山拓也（28）が主演する舞台「星列車で行こう」が4日、東京・新橋演舞場で開幕した。歌舞伎俳優の坂東玉三郎（75）が演出を手がける現代劇。昨年に続く再演となり、影山は取材に「また玉三郎さんの下でお芝居をさせていただけることを光栄に思う」と笑顔を見せた。26日まで。