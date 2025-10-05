ロッテの吉井理人監督（６０）が今季限りで退任することが４日、球団関係者への取材でわかった。後任はサブロー一軍ヘッドコーチ（４９）が有力視されている。吉井監督は就任３年目。昨季まで２年連続でＡクラスに導いたが、今季は得点力不足や投手陣の相次ぐ故障が響き、８年ぶりのリーグ最下位が確定している。球団ＯＢのサブロー氏は現役時代は巧打が光る右打者で「つなぎの４番」と呼ばれた。２０２３年からロッテの二軍