俳優の佐藤浩市が4日、都内で映画「アフター・ザ・クエイク」（監督井上剛）の公開記念舞台あいさつに出席した。村上春樹氏の連作短編集が原作だが、佐藤が演じたパートは映画オリジナル。「最初にその部分だけの脚本を頂いて、ちんぷんかんぷんで分からなかった。原作を読んで納得できた」と苦笑交じりに明かした。その上で「再生の話か、蘇生の話なのか、微妙なところを感じてもらえる映画だと思う」と語った。