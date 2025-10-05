自民党は、４日に行われた総裁選の党員・党友票の投票結果を４７都道府県別に公表した。高市新総裁が３１都道府県で１位となり、他の候補を圧倒した。高市氏は、首都圏や東海、近畿、九州など幅広い地域で浸透し、党員人気の高さを裏付けた。得票率は地元・奈良で８７％に上り、大阪５９％、兵庫５５％など近畿で特に高かった。東京でも４７％を占めた。小泉進次郎農相が１位となったのは、地元・神奈川や鹿児島、沖縄など９