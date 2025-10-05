自民党の高市新総裁にとって、６日以降に行う党役員人事が挙党態勢の構築に向けた最初の関門となる。高市氏は、総裁選で争った小泉進次郎農相ら４人の候補や、派閥の政治資金問題で収支報告書に不記載があった議員の起用に前向きな姿勢を示しており、どのようなポストで処遇するのかが焦点となる。（政治部佐藤竜一）「一緒に総裁選を戦った４人の候補は、それぞれ素晴らしいところが見えた」高市氏は４日夜、新総裁として