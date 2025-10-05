ロッテの吉井理人監督、サブロー・ヘッドコーチロッテの吉井理人監督（60）が今季限りで退任することが4日、関係者の話で分かった。成績不振の責任を取って辞任を申し出たという。就任3年目の今季は1試合を残し、首位ソフトバンクに30.5ゲーム差の最下位と低迷。後任はサブロー・ヘッドコーチ（49）＝本名大村三郎＝の昇格を軸に調整している。吉井監督は2022年シーズン後に投手コーチから監督に昇格。1年目は2位、昨季は3位と