トランプ米大統領が4日、SNSに投稿したメッセージ。イスラエルがパレスチナ自治区ガザ攻撃を巡り一時的に爆撃を停止したとして「感謝する」と記した（SNSトゥルース・ソーシャルから）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、交流サイト（SNS）に、イスラエルがパレスチナ自治区ガザ攻撃を巡り一時的に爆撃を停止したとして「感謝する」と投稿した。一方で、イスラム組織ハマスに対して、自身が示したガザの和平計画につい