ガザ北部ガザ市で、被害の状況を見るパレスチナ人男性＝4日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】エジプトは4日、トランプ米大統領によるパレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、イスラエルとイスラム組織ハマスが6日にエジプトで協議すると発表した。イスラエルのネタニヤフ首相は4日、ハマスが拘束する人質の解放についてイスラエル軍は完全撤退せずに実施されると主張し、ハマスの武装解除も改めて要求。ハマスの反発は必至で