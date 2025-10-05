ＰＢ商品の「快カツカレー」（快活フロンティア提供）快活フロンティア（横浜市都筑区）は６日、複合カフェ「快活ＣＬＵＢ」で提供する飲食メニューを一新する。「シビ辛汁なし担々麺」（５９０円）など新商品９品を用意。併せて、人気の既存メニュー２１品を１０〜１１０円値下げする。２３種類のスパイスを使ったプライベートブランド（ＰＢ）商品「快カツカレー」は、従来より５０円安い８５０円で販売する。値下げは当面継