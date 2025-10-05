巨人は４日、１１日から始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）ＤｅＮＡ戦（横浜）へ向け、本拠・東京Ｄで全体練習を行った。日米通算２００勝を達成したばかりの田中将大投手（３６）は楽天で４勝、ヤンキースで５勝を挙げている“ポストシーズン男”で短期決戦で重視してきた心構えを明かした。キーワードは「いつも通り」。最終Ｓの阪神戦（甲子園）での登板を見据える右腕に大舞台での強さの秘けつを聞くべ