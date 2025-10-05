西武の今井達也投手（２７）がメジャー挑戦を含め今後について、球団と協議する意向であることが４日、分かった。移籍実現した場合に備え、すでに米大手代理人事務所と契約している。今季は３年連続１０勝（５敗）を挙げ、防御率１・９２。脱力投法から１５０キロ後半を連発し、進化した姿を示した。登板時は多くのメジャーのスカウトが視察。米スポーツ専門局ＥＳＰＮが「今オフＭＬＢ挑戦が見込まれる選手」の一人に挙げるな