◆パ・リーグ楽天３―２西武（４日・楽天モバイル）８回無死。群馬出身の西武・高橋はこの日引退セレモニーに臨んだ同郷の楽天・岡島と対戦。カウント２―１からど真ん中の１４５キロ直球をセンター前に運ばれマウンドを降りると、一塁付近で帽子を取り岡島と固く握手。今季最終登板を７回０／３を５安打６奪三振３失点（自責１）で終えた。今オフのメジャー挑戦について右腕は「シーズンが終わったばっかりなので、まだその