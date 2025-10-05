◆パ・リーグ楽天３―２西武（４日・楽天モバイル）西武・平良海馬投手（２５）が先発に再転向する見通しであることが４日、分かった。２２年にセットアッパーとして最優秀中継ぎを獲得した翌２３年にも転向。今回が２度目となる。プロ８年目の今季も先発を希望していたがかなわず「配置の件でサインができない」とオフの契約更改を一度保留。秋季キャンプ中から根気強く説得を続けた西口監督の意向をくみ、クローザーに定着