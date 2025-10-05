ロッテ・吉井理人監督（６０）が今季限りで退任することが４日、分かった。辞任の意向を申し出て球団も了承した。後任は今季途中で２軍監督から１軍ヘッドコーチに配置転換となったサブロー（大村三郎）氏（４９）が最有力とみられる。２３年から指揮を執る吉井監督は２年連続ＡクラスでＣＳ出場し、今季は２０年ぶりのリーグ優勝を目指して臨んだ。１３年ぶりに開幕３連勝を飾ったものの、５月上旬から最下位となり９月２５日