石破茂首相（６８）の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が第２９代総裁に選出された。同党初の女性総裁で、１５日召集を軸に調整が進む臨時国会で第１０４代の首相に指名され、日本初の女性首相が誕生する公算が大きい。１回目の投票ではトップとなったものの過半数に届かず、２位の小泉進次郎農相（４４）との決選投票となったが、国会議員票、都道府県票とも小泉氏を上回