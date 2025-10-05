◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―３ヤクルト（４日・マツダスタジアム）広島は２年連続のＢクラスどころか、最下位・ヤクルトまで１ゲーム差の５位で今季を終えた。試合後のセレモニーでは、新井貴浩監督に向けて怒号も飛んだ。「当然のこと」と受け止めた指揮官は、チームの現状を「変革期」と表現。来季に向けた“今”を、広島担当の畑中祐司記者が「見た」。球場が騒然とする中、新井監督はジッと怒号に耳を傾けた。「新しい