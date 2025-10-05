オリックスのジョーダン・ディアス内野手（２５）が今季限りで退団する見通しであることが４日、分かった。２３年５月のヤンキース戦で３打席連続アーチを放つなど、メジャー通算１０本塁打。アスレチックス傘下３Ａから加入した今季は開幕を２軍で迎え、１軍でも５０試合で打率２割２分８厘、２本塁打、６打点にとどまった。８月１８日に出場登録を抹消され、その後はファームで調整。今月３日にコロンビアへ帰国するため、日本