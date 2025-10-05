オリックス・若月健矢捕手（３０）が、１１月１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出されたことが４日、分かった。１７年のアジアプロ野球チャンピオンシップ以来、自身２度目の日本代表。巨人・岸田や阪神・坂本らとともに、来年３月のＷＢＣで正捕手争いに加わる可能性も高そうだ。若月はケガに強く、強肩を生かした高い守備力に定評がある