阪神・村上頌樹投手（２７）が、１５日のＣＳ最終ステージ初戦（甲子園）に先発する見通しであることが４日、分かった。１６日の第２戦には才木が向かう可能性が高い。ＤｅＮＡでも巨人でも、下克上を狙う相手をタイトルホルダーの２人が完全制圧する。村上は１４勝、勝率７割７分８厘、１４４奪三振で今季の投手３冠。「全て初めてのタイトルなのでうれしい」と余韻に浸ると、すぐ「ポストシーズンが残っている。シーズン同様