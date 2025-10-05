チリで開催中のU-20ワールドカップに参戦しているU-20サウジアラビアは、初戦でコロンビアに１−０で敗れると、続くナイジェリア戦も２−３で敗戦。最終戦を待たずに敗退第１号となった。この結果に、母国のファンは落胆。同国サッカー協会の公式SNSには次のような声が寄せられた。 「目を覚ませよ」「正直、ひどかった」「解決策を見つけてくれ」「守備のミスが多すぎる」「なんてことだ」「守備が壊滅した」「運がなか