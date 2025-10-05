京王閣競輪の開設76周年記念G3「ゴールドカップレース」（優勝賞金592万円）は、いよいよ決勝戦を迎える。単騎の脇本に期待した。9番手になる可能性は高いが、スピードの違いで捲って今年記念初Vだ。菅田次第で新田の逆転も。＜1＞真杉匠ずっと重かった。出も悪いし、最後もタレている。もっと楽に走れるようにしたいが…。自力。連日、関東勢は流れが悪いが、しっかり狙いたい。＜2＞守沢太志感触は日に日に良くなっ