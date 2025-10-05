天皇皇后両陛下が京都府を訪問し、府の植物園に足を運ばれました。両陛下はきのう午後1時前、JR京都駅に到着されました。京都府立植物園では、どんぐりの実がなる木が20種類以上並ぶエリアを訪れたあと、熱帯の植物などが展示されている温室でラン科の花を観賞し、植物の特徴についての説明に熱心に耳を傾けられました。園長「（花びらを数えて）1、2、3」陛下「おもしろいですね」きょうは各国のノーベル賞受賞者などが科学技術の