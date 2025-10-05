4日夜、姶良市のコンビニエンスストアに男が押し入り現金を奪って一時逃走しましたが、警察は現場近くで44歳の無職の男を発見し、緊急逮捕しました。 強盗の疑いで緊急逮捕されたのは住所不定、本籍錦江町の無職・郷原高久容疑者（44）です。 姶良警察署によりますと、郷原容疑者は4日午後10時すぎ、姶良市平松の「ファミリーマート姶良青木水流店」で店員2人にナイフを突きつけてレジカウンターにあった現金4