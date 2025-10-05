[10.4 プレミアリーグ第7節 チェルシー 2-1 リバプール]プレミアリーグは4日、第7節を各地で行い、チェルシーがリバプールを2-1で破った。18歳のFWエステバンが後半アディショナルタイム5分に加入後初ゴールとなる決勝点。一方のリバプールは前節クリスタル・パレス戦(●1-2)、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)ガラタサライ戦(●0-1)に続いて公式戦3連敗。MF遠藤航は後半41分から出場したが、勝ち点1を守り切れなかった。互い