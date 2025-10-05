お盆以来の開催となるボートレース蒲郡。G1「オールジャパン竹島特別」が開幕する。初日のハイライトは12R「ゴールデンレーサードリーム」。1号艇の平本真之が蒲郡の夜空で金色の輝きを見せるか。1着選手に40グラムの純金インゴットが贈与されるゴールデンレーサードリームは3回目の実施となる。名誉ある1号艇を任された平本が中心だ。前検気配も決して悪くなかった。ならば先マイ濃厚。先にさえ回れば超高速ターンで後続を突