ボートレースびわこのルーキーシリーズ第17戦「スカパー！・JLC杯」は4日、3日目が終了した。予選最終日となるきょう5日の4日目、注目レースは12Rだ。中島は2日目にインで完勝しており、予選ラストも抜かりなく勝利してみせる。捲りと逃げで3日目連勝の宮田は、予選トップを目指す走りとなる。宮脇は差して続くか。青木は展開をとらえて浮上する。＜1＞中島秀治天候が変わったけど変わらず足はいい。出足は気に入ってい