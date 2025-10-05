地区シリーズ日本時間5日に開幕米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地フィラデルフィアで行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発登板する。打撃で相手に脅威を与える大谷について、ムーキー・ベッツ内野手は敬遠策も妥当と指摘した。ドジャースが連勝したレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）。第2戦の7回、1死二塁で大谷が申告敬遠され、続くベッツが適時二塁打を放った。米専門メデ